Après ChatGPT, Bard et tant d'autres, trois intelligences artificielles estampillées "catholique" sont apparues ces dernières semaines : Magisterium AI, Catholic.chat et Caté.GPT. Toutes promettent de répondre à n’importe quelle question sur l’Église. Mais que valent-elles vraiment ? Aleteia s'est risqué à quelques prompts.

En l’espace de quelques semaines, trois logiciels catholiques d’intelligence artificielle ont fait une entrée fracassante sur la toile. Disponible en ligne en dix langues, Magisterium AI permet de répondre à n’importe quelle question sur le magistère de l’Église. Il a été créé par Longbeard, une entreprise spécialisée dans la technologie et le marketing digital. Basée à Rome, Longbeard compte parmi ses clients l’université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin, les chevaliers de Colomb, l’observatoire du Vatican ou encore le dicastère pour le service du développement humain intégral. De son côté, le site Catholic.chat, logiciel d’IA qui permet aux utilisateurs de poser toutes les questions en lien avec le catholicisme, a été lancé par Fivable, une entreprise basée en Caroline du Sud (États-Unis).

Enfin, le dernier en date est le CatéGPT. La promesse de cette IA au service de l’Église est « d’avoir la réponse catholique à toutes les questions ! ». L’entreprise est basée à Rome et le site existe en six langues. Aleteia ne pouvait pas passer à côté de ces trois nouveautés et a testé leur capacité de réponse. Afin de rendre le test juste et équitable, la rédaction a adressé les mêmes prompts à chaque IA. Et les résultats sont très intéressants.

1 Que signifie le baptême ?

Une question à laquelle chaque site a répondu de manière juste, en citant le Catéchisme de l’Église Catholique (CEC), les Écritures ou encore les Pères de l’Église et les Papes. Néanmoins, si un classement de la réponse la plus complète devait être fait, c’est certainement le CatéGPT qui se trouverait en tête de liste et le Catholic.chat occuperait la dernière place car sa réponse laisse le lecteur sur sa faim.

2 Il y a-t-il une vie après la mort ?

Au sujet de la vie après la mort, chaque site a répondu différemment. Si le Catholic.chat s’est contenté de citer, comme à son habitude, quelques paragraphes du Catéchisme de l’Église Catholique, le Magisterium AI est allé plus loin en copiant en plus Amoris laetitia. Pour sa part, le CatéGPT est resté sur son modèle habituel : les Écritures, les Pères et les Docteurs de l’Église, le Catéchisme de l’Église Catholique et les Papes. En somme, si chaque site répond correctement à la question, il se contente seulement de copier-coller une source chrétienne. Conclusion, pour avoir une réponse complète sur le sujet, il faudrait compiler les réponses des trois IA ensemble. À ce compte-là, le plus simple reste encore de lire Aleteia.

3 Une petite blague de jésuites ?

Parce que la rédaction aime rire, elle a voulu aussi vérifier si une IA catholique était capable de produire des blagues dignes de ce nom. Petite déception avec deux blagues de la part du Catholic.chat et du CatéGPT, qui ont tout de même fait sourire l’assistance.

La blague du Catholic.chat :

Pourquoi les jésuites sont-ils de si bons jardiniers ?

Parce qu’ils ont un talent inné pour semer la bonne parole et faire pousser de belles âmes !

La blague du CatéGPT :

Pourquoi les jésuites sont-ils si bons en mathématiques ?

Parce qu’ils sont experts pour diviser les chiffres « par leurs nombres ».

En revanche, le Magisterium AI serait une AI sans humour car aucune blague n’a été proposé par le site, qui indique ne pas pouvoir « répondre qu’aux questions liées à la théologie, à la philosophie, à la foi ou aux questions morales ». Pour se consoler, la rédaction a relu son article sur les meilleures blagues de jésuites sur les jésuites.

4 Une prière pour les JMJ ?

Et une petite prière pour la fin ! Alors que les JMJ 2023 débutent d’ici quelques jours à Lisbonne, Aleteia a demandé aux trois sites de lui proposer une prière à cette occasion. Pour cet exercice, signalons la très convaincante prière du CatéGPT :

Seigneur Jésus, toi qui as appelé les jeunes du monde entier

à te suivre lors des Journées Mondiales de la Jeunesse,

nous venons vers toi avec humilité et confiance. Nous te remercions pour cet événement

qui rassemble des millions de jeunes autour de toi et de ton Église.

Accompagne-nous dans notre chemin de foi,

guide-nous sur les chemins du service et de l’amour. Fais grandir en nous le désir de te connaître davantage,

d’approfondir notre relation avec toi.

Donne-nous le courage de témoigner de notre foi

et de répondre à ton appel à la sainteté. Nous te prions pour tous les jeunes du monde qui se préparent à vivre les JMJ.

Que cet événement soit une occasion de rencontre, d’échange et de conversion,

où chacun puisse découvrir la beauté de ta présence et la force de ton amour. Nous te confions également les organisateurs

et les accompagnateurs des JMJ.

Qu’ils soient des témoins joyeux de ton Évangile

et des guides bienveillants pour les jeunes. Que les JMJ soient une expérience de foi profonde

et un moment privilégié de communion avec toi et avec l’Église universelle.

Nous te le demandons par l’intercession de Marie, Mère des JMJ.

Catholic.chat s’en sort bien également avec sa prière :

Cher Seigneur,

Nous te rendons grâce pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, un moment privilégié où les jeunes du monde entier se rassemblent pour célébrer leur foi en toi. Nous te remercions pour cette occasion de rencontre, de partage et de prière. Seigneur, nous te confions tous les jeunes qui participent aux JMJ. Accompagne-les dans leur voyage physique et spirituel. Ouvre leurs cœurs et leurs esprits pour qu’ils puissent recevoir ta parole et ton amour avec joie et enthousiasme. Donne-leur la force de persévérer dans leur foi, malgré les défis et les tentations qui se présentent à eux. Aide-les à grandir dans la sainteté et à devenir des témoins courageux de ton Évangile dans le monde. Seigneur, nous te prions également pour tous les organisateurs, bénévoles et participants qui travaillent ensemble pour faire des JMJ une expérience inoubliable. Donne-leur ta sagesse, ta patience et ta joie pour qu’ils puissent accomplir leur mission avec zèle et dévouement. Que les JMJ soient un moment de renouvellement spirituel, de communion fraternelle et de conversion profonde pour tous ceux qui y participent. Que les jeunes puissent découvrir ou approfondir leur relation personnelle avec toi, Seigneur, et qu’ils soient inspirés à vivre leur foi avec audace et générosité. Nous te confions toutes ces intentions, Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie, notre Mère et modèle de foi. Que les JMJ soient une source de bénédiction pour tous les jeunes et pour l’Église tout entière.

Enfin, la prière du Magisterium AI, composée comme le logiciel a l’habitude des textes issues des différentes sources (dans le cas présent principalement de Africae munus de Benoît XVI, Vita consecrata de Jean Paul II, Christus vivit du pape François ou encore la lettre Dilecti amicide Jean Paul II) mériterait d’être améliorée :

Chers jeunes du monde entier, nous nous tournons vers vous avec amour et espérance, vous qui êtes l’avenir de l’Église et du monde. Nous vous invitons à vous unir dans la prière pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, ces moments privilégiés où vous vous rassemblez pour célébrer votre foi et votre engagement envers le Christ. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le don de la jeunesse et pour l’énergie et la vitalité que tu as placées en chaque jeune. Nous te prions pour tous les jeunes qui se préparent à participer aux JMJ, qu’ils puissent être remplis de joie et de courage, prêts à répondre à ton appel à suivre le Christ dans leur vie quotidienne. Esprit Saint, nous te demandons de guider et d’inspirer tous les jeunes qui se préparent à participer aux JMJ. Ouvre leurs cœurs à ta présence et à ta grâce, afin qu’ils puissent grandir dans la sainteté et devenir des témoins vivants de l’Évangile. Marie, Mère de l’Église et étoile de l’évangélisation, nous te confions tous les jeunes qui participeront aux JMJ. Intercède pour eux auprès de ton Fils, afin qu’ils puissent être remplis de zèle missionnaire et qu’ils puissent apporter au monde de nouveaux témoignages de sainteté. Nous te prions, Seigneur, pour que les JMJ soient une occasion de rencontre et de communion entre les jeunes du monde entier. Que ces jours de prière, de réflexion et de célébration renforcent leur foi et les encouragent à vivre pleinement leur vocation dans l’Église et dans le monde. Que les JMJ soient un temps de grâce et de bénédiction pour tous les jeunes, qu’ils puissent trouver dans ces rencontres une source d’inspiration et de soutien pour leur cheminement de foi. Que les JMJ soient un signe d’espérance pour l’Église et pour le monde, et qu’elles contribuent à la construction d’une société plus juste et plus fraternelle. Nous te confions toutes ces intentions, Seigneur, en te demandant de bénir abondamment les Journées Mondiales de la Jeunesse et tous les jeunes qui y participent. Que ces moments de rencontre avec toi et avec les autres jeunes soient une expérience transformative qui les accompagne tout au long de leur vie.

Si en somme, les trois logiciels conçoivent des réponses cohérentes sur les questions de l’Église, elles ne donnent pas vraiment de réponses complètes. Rien de mieux donc que la lecture de l’Évangile, du Catéchisme de l’Église catholique ou de Aleteia, pour répondre à ces questions qui sont parfois de grands mystères.