Les plus belles citations des saints sur le baptême

Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne. Marqué du signe de la croix, plongé dans l’eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. Citations des grands saints à propos de ce sacrement.

« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » (Mt 3, 11). C’est après avoir prononcé ces paroles que Jean Baptiste baptise Jésus.

Le baptême, s’il est matérialisé par l’ablution de l’eau sur le corps du chrétien, prend ainsi avec Jésus un sens plus profond encore. Par cette immersion au plus profond des eaux, Jésus préfigure sa mort prochaine. Mais celle-ci n’aura pas le dernier mot. En remontant vers la lumière, c’est à la vie éternelle qu’est invité par le baptême chaque croyant. De nombreux grands saints et pères de l’Église ont écrit sur ce sacrement important pour chaque chrétien. Voici leurs plus belles citations :