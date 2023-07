Depuis le boom des logiciels d’intelligence artificielle pouvant répondre n’importe quelle question, Aleteia a eu l’occasion d’en tester quelques-uns, dont Catholic.chat, lancé par Fivable, une entreprise technologique basée en Caroline du Sud (États-Unis). Et voici la réponse qu’a donné ce site à la question : "Quel est le meilleur média catholique sur Internet ?".

« Bonjour ! Vous avez une question ? L’Église catholique à la réponse ! ». Tel est le message qui s’affiche sur le site Catholic.chat, un logiciel d’intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs de poser toutes les question en lien avec le catholicisme. À l’image du ChatGPT, l’outil apparait pour ceux qui le sollicitent comme une machine omnisciente capable de répondre à toutes les question sur l’Église.

Louée pour ses capacités inédites, la rédaction s’est amusée à tester cette IA pour voir à quel point le génie humain était parvenu à créer un outil vertigineux… Et la tentation fut immense de poser la même question que celle que pose la méchante Reine dans Blanche-Neige à son miroir : « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle… ». Dans le cas d’Aleteia, la question sonnait précisément : « Quel est le meilleur média catholique sur Internet ? ».

© Capture d’écran Catholic.chat

Et contre toute attente… c’est bien Aleteia qui est cité en premier dans la liste répertoriée par le logiciel. « En tant qu’intelligence artificielle, je ne peux pas donner d’opinions personnelle », avoue le logiciel, avant de citer les différents « médias catholiques en lignes qui offrent une variété de contenus et de perspectives ». Un petit sacre pour Aleteia, qui est placée en haut de la liste du Catholic.chat, devant Catholic News Agency, National Catholic Register, Catholic Answers et Crux.