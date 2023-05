Manche : le curé bénit les champs depuis un ULM

En ce jeudi de l’Ascension, le père Pascal Burnel, curé de la paroisse de Canisy, dans la Manche (50) a décidé de renouer avec une vieille tradition, la bénédiction des champs de sa paroisse. Mais comme sa paroisse s’étend actuellement sur onze communes et treize clochers, il lui fallait un moyen de locomotion qui assure la distance. Qu’à cela ne tienne, en ce jour de l’Ascension, direction le ciel, grâce à un ULM !

Le prêtre a ainsi décollé vers 15 h de l’aérodrome de Bréville-sur-Mer, près de Granville. « J’ai l’étole, le goupillon, le bénitier et cinq litres d’eau bénite, je suis prêt », a-t-il ainsi lancé à France Bleu Cotentin, afin de « bénir les terres, les animaux et les habitants » depuis le ciel.

L’occasion de faire revivre les « rogations », ces processions et bénédictions qui avaient lieu traditionnellement durant les trois jours précédant le jeudi de l’Ascension. Si la campagne a besoin d’eau et de bénédictions, c’est aussi le cas des hommes, a encore confié le curé, « et peut-être encore plus qu’hier ! »