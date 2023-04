Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 6 au 12 avril 2023 dans les librairies de La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1 LE DÉFI DE JÉRUSALEM

Albin Michel

Résumé : par Eric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, avril 2023. Invité par le Vatican à un voyage en Terre sainte puis dans la ville-Etat, l’auteur relate ses deux pèlerinages, entre récit de voyage intime et méditation sur la foi et les religions. Si à Jérusalem sa spiritualité se pare de couleurs et d’odeurs nouvelles, sa rencontre avec le pape François, quelques semaines plus tard, achève de donner corps à sa foi. Retrouvez-le en librairie.

2 CE QU’EST LE CHRISTIANISME

Artège I Les éditions du Rocher

Résumé :par Benoît XVI, Artège, Rocher, mars 2023. Un ouvrage que Benoît XVI a voulu faire publier après sa mort, comme une sorte de testament spirituel, et dans lequel il partage ses ultimes réflexions sur des thèmes fondamentaux de la religion. Il évoque la miséricorde divine, le dialogue avec les autres religions mais aussi avec les autres confessions chrétiennes ou encore la présence eucharistique. Retrouvez-le en librairie.

3 PAUL DE TARSE : L’ENFANT TERRIBLE DU CHRISTIANISME

Seuil

Résumé :par Daniel Marguerat, Seuil, avril 2023. Premier théologien du christianisme, l’apôtre Paul est une figure contestée qui fait encore débat parmi les chrétiens comme parmi les intellectuels non chrétiens. L’auteur revient sur sa vie et sur sa pensée sans omettre ce dont le saint est accusé depuis des siècles : dogmatisme, misogynie ou encore antijudaïsme. Il aborde également son actualité au XXIe siècle. Retrouvez-le en librairie.

4 LES APPRENTIS SORCIERS : TOUT CE QUE L’ON VOUS CACHE SUR L’ARN MESSAGER

Albin Michel

Résumé :par Alexandra Henrion Caude, Albin Michel, mars 2023. Docteure en génétique, l’auteure dénonce les effets secondaires des vaccins à ARN messager injectés à la population durant la pandémie de Covid-19. Selon elle, ils modifieraient le patrimoine génétique, accélèreraient le vieillissement et provoqueraient des malformations de foetus, des fausses couches ainsi que des troubles neurologiques. Retrouvez-le en librairie.

5 MOI, L’ÂNE DE JÉRUSALEM

Cerf Cerf

Résumé : par Elisabeth de Lambilly, Cerf, mars 2023. L’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem et la semaine sainte sont racontées du point de vue de l’ânon ayant porté le messie des chrétiens dans la ville. Retrouvez-le en librairie.

6 CARLO ACUTIS : EN ROUTE VERS LE CIEL

Éditions de l’Emmanuel

Résumé : par Paul de Vulpillères, Emilie Droulers, Éditions de l’Emmanuel, mars 2023. Portrait de C. Acutis, adolescent italien mort en 2006, à l’âge de 15 ans, et béatifié en 2020. Passionné par les outils numériques, il les a utilisés pour faire oeuvre d’évangélisation. Retrouvez-le en librairie.

7 RECONQUÉRIR LE SACRÉ

Editions de l’Observatoire

Résumé : par Sonia Mabrouk, Editions de l’Observatoire, mars 2023. Une réflexion sur la place du sacré dans les sociétés occidentales contemporaines, marquées par le progrès, la science et l’argent. S’appuyant sur les idées de Mircea Eliade, Max Weber ou encore Régis Debray, l’auteure souligne l’urgence de réintégrer le sacré au coeur de l’humanité et de ne pas le laisser aux mains des fanatiques. Retrouvez-le en librairie.

8 RIEN D’AUTRE QUE LA VÉRITÉ : DANS L’INTIMITÉ DU PAPE BENOÎT XVI

Artège

Résumé : par Georg Gänswein, Artège, avril 2023. Le secrétaire personnel de Benoît XVI fait le récit de ses années passées avec le pontife, même après la renonciation de ce dernier en 2013. Il revient sur sa relation de conseiller et de confident du pape allemand, ainsi que sur les affaires qui ont marqué le Vatican durant cette période : les dossiers Vatileaks, les mystères de la disparition Orlandi, le scandale de la pédophilie, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

9 L’art de discerner

Editions Emmanuel

Résumé :par François, Editions Emmanuel, mars 2023. Une réflexion sur le discernement pour apprendre à accueillir ses désirs et à faire les bons choix sous le regard de Dieu. Retrouvez-le en librairie.

10 LE DERNIER SOUFFLE : ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE

Gallimard

Résumé : par Claude Grange et Régis Debray, Galliamard, mars 2023. Un médecin de campagne, chef de service d’une unité de soins palliatifs pendant vingt-cinq ans, relate à travers une suite de cas concrets et d’histoires singulières la façon dont meurent aujourd’hui des hommes et des femmes et ce qui doit être fait pour une fin digne et sans souffrance. Le philosophe complète ce récit par des réflexions sur la place de la mort dans la société contemporaine. Retrouvez-le en librairie.

11 Sur l’islam

Gallimard

Résumé : par Rémi Brague, Gallimard, février 2023. Une synthèse sur la civilisation islamique et ses apports à la culture européenne. L’auteur réfute les constructions légendaires à son propos, qui la présentent comme la source vive des avancées de la Renaissance et des Lumières. Il questionne les fondements de la religion et affirme que l’islam est une loi où le non-croyant n’a pas sa place. Retrouvez-le en librairie.