Covid-19, crise économique, divisions… priez pour la France avec saint Michel

« Dieu de Clotilde , si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien »

.

C’est par ces mots que Clovis, roi des Francs , aurait invoqué le Seigneur lors de la bataille de Tolbiac face aux Alamans, en 496. En remerciement pour cette victoire et fidèle à sa promesse, il s’est converti à la foi chrétienne. C’est lui, le premier, qui aurait consacré la France à saint Michel, initiant ainsi une longue tradition répétée ensuite par les rois de France à leur montée sur le trône. Ainsi de Clovis à Jeanne d’Arc , en passant par Henri IV et saint Louis , la France entretient avec ce grand archange une relation toute particulière depuis des siècles. Or, la période singulière particulière que traverse le pays actuellement apparait comme une occasion de lui confier à nouveau.

Il a « toujours apporté son aide »

Saint Michel laisse toujours libre. Il ne s’impose pas et attend d’être invoqué pour intervenir ensuite. C’est par la mobilisation et l’union des prières que l’action de l’archange sur la France se révèle. Plus les prières sont nombreuses, plus saint Michel et le Seigneur les écoutent. Épidémies, lutte contre les mauvais esprits, systèmes politiques autoritaires ou tensions sociales, par le passé, le chef de l’armée du Seigneur a toujours apporté son aide par la paix, la force et l’intelligence qu’il a su envoyer à ceux qui le priaient. « Saint Jean-Paul II nous encourage à prier quotidiennement saint Michel, et pas seulement le 29 septembre », relève l’abbé Jean-François Billot, prêtre au centre Saint-Paul à Paris. Il n’intervient qu’avec une prière sur le long-terme, » assure-t-il.

Une neuvaine à saint Michel proposée par Hozana du 21 au 29 septembre propose de relire les actions de l’archange tout au long de l’histoire de France afin de renforcer notre foi mais aussi de réaliser combien il reste nécessaire aujourd’hui de le prier. En complément de cela, un point pratique sera proposé chaque jour afin d’honorer l’archange. Consécration, chapelet… de nombreuses idées seront suggérées pour davantage ancrer les pas des participants dans ceux de l’archange et remettre toute notre confiance entre les mains du saint patron de la France. Unissez vos prières et entrez dans l’espérance et la confiance. Par l’intercession de saint Michel, tout peut changer…