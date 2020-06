Le chapelet de saint Michel, l’indispensable prière pour les combats quotidiens

Un ange de chaque chœur présent à la communion

Quiconque priera avec le chapelet de saint Michel recevra des aides au cours de sa vie terrestre et céleste. C’est la promesse faite par l’archange saint Michel à Antonia d’Astoniac, une religieuse carmélite portugaise à laquelle il serait apparu au XVIIIe siècle : « Je veux que tu répètes neuf fois en mon honneur un Pater et trois Ave, en union avec chacun des neuf chœurs des Anges », lui aurait-il intimé. Saint Michel lui fait cette demande car il est celui que l’on surnomme le « Prince de la milice céleste » , celui qui lutte avec les anges contre Satan et les forces du Mal. On dit qu’il reçoit également l’aide de la Reine des Anges , la Vierge Marie, d’où l’importance de la prière du chapelet.

C’est donc saint Michel lui-même qui a apporté cette dévotion du ciel à la terre, en 1751, à un moment où l’Église devaient faire face à plusieurs actions conjointes destinées à l’affaiblir. Après avoir reçu la grâce de cette vision, sœur Antonia d’Astoniac diffusa largement le chapelet de saint Michel, en particulier chez les carmélites. Il faudra cependant attendre un siècle pour que le pape Pie IX contribue à sa plus large diffusion, en 1851 : il reconnaît cette apparition privée, et associe à la récitation de cette prière la possibilité de recevoir une indulgence plénière. Aujourd’hui, elle est surtout récitée pour recevoir la protection de saint Michel dans les combats quotidiens, et pour délivrer les morts du purgatoire. Toute personne qui prie ce chapelet avec foi et dévotion avant de recevoir la communion serait même entourée par un ange de chaque chœur pour l’accompagner à l’autel.

Neuf groupes, un par chœur des anges

Le chapelet de saint Michel est spécifique et compte 39 grains, répartis en neuf groupes de quatre grains (un pour le Notre Père, et trois pour le Je vous salue Marie). À chaque groupe de grains, l’intercession de l’un des neuf chœurs d’anges est demandée. Ensuite, le chapelet se termine par quatre grains pendant lesquels il faut réciter un Notre Père pour chaque archange (saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël), puis un pour son ange gardien.

Avant chaque intercession aux chœurs des anges, on peut réciter la prière suivante : Au premier Chœur des Anges : Par l’intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Séraphins, que le Seigneur nous rende dignes d’être enflammés d’une parfaite charité. Amen. Au deuxième Chœur des Anges : Par l’intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Chérubins, que le Seigneur nous fasse la grâce d’abandonner la voie du péché et de courir dans celle de la perfection chrétienne. Ainsi soit-il. Au troisième Chœur des Anges : Par l’intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Trônes, que le Seigneur répande dans nos cœurs l’esprit d’une véritable et sincère humilité. Amen. Au quatrième Chœur des Anges : Par l’intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Dominations, que le Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous corriger de nos mauvaises passions. Amen. Au cinquième Chœur des Anges : Par l’intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Puissances, que le Seigneur daigne protéger nos âmes contre les embûches et les tentations du démon. Amen. Au sixième Chœur des Anges : Par l’intercession de saint Michel et du Chœur admirable des Vertus célestes, que le Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais qu’il nous délivre du mal. Amen. Au septième Chœur des Anges : Par l’intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Principautés, que le Seigneur remplisse nos âmes de l’esprit d’une véritable et sincère obéissance. Amen. Au huitième Chœur des Anges : Par l’intercession de saint Michel et du Chœur céleste des Archanges, que le Seigneur nous accorde le don de la Persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres, pour pouvoir arriver à la possession de la gloire du Paradis. Amen. Au neuvième Chœur des Anges : Par l’intercession de saint Michel et du Chœur céleste de tous les Anges, que le Seigneur daigne nous accorder d’être gardés par eux pendant cette vie mortelle, pour être conduits ensuite à la gloire éternelle du ciel. Amen.

En images : la hiérarchie des anges :