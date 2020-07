Depuis le si riche XVIIe siècle qu’il parcourt aux côtés de Racine et de Molière, de La Fontaine ou de Voltaire, Corneille fait partie de ces noms qui ont façonné l’histoire de la Tragédie Française. Né à Rouen le 6 juin 1606, il meurt à Paris le 1

er

octobre 1684 en laissant derrière lui une œuvre considérable, marquée autant par la tragédie que la comédie et la poésie. Il est l’auteur de certains des plus grands chefs-d’œuvre de notre littérature dont Le Cid, Polyeucte, Horace ou encore Andromède.

L’une des œuvres les plus lues de Corneille, celle qui influencera profondément la spiritualité de son siècle, c’est sa traduction de L’Imitation de Jésus-Christ. Rédigée vraisemblablement entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle, l’auteur de L’Imitation de Jésus-Christ a longtemps été considéré comme anonyme avant d’être identifié comme le moine néerlandais Thomas a Kempis. Mais dès le début du XVIIe siècle, beaucoup revendiqueront, pour leur pays ou leur ordre, la paternité du recueil. En France, on citera Jean Gerson. L’Italie proposera un abbé bénédictin de Verceil. Jusqu’en 1921, où un nouveau candidat sera proposé, Gérard Groote. Si ce guide spirituel ne remplace pas la Parole de Dieu, il est de ces ouvrages que l’on garde près de soi, que l’on feuillette au gré du temps, sorte d’aide-mémoire qui nous rappelle l’essentiel : notre union avec Dieu. « L’Imitation de Jésus-Christ est le plus beau livre qui soit parti de la main d’un homme, puisque l’Évangile n’en vient pas », disait l’écrivain français Fontenelle. Corneille est l’un des premiers à traduire dès 1651 en français cette œuvre de piété chrétienne :