Poète et dramaturge du XVIIe siècle, Jean Racine est un géant du patrimoine culturel français. De son vivant, les succès d’Alexandre le Grand, d’Andromaque, de Britannicus ou de Bérénice lui valent l’appui du roi Louis XIV et une grande popularité. Avec Corneille, il incarne l’apogée du classicisme français.

Dans ce Cantique, où ces lignes, « Je ne fais pas le bien que j’aime, Et je fais le mal que je hais ! », paraphrasent un verset de la Bible (Romains 7,19), Racine évoque la dualité humaine qui marque profondément toute son œuvre, cette dualité qui ne peut être vaincue que par la grâce divine :

« Mon Dieu ! quelle guerre cruelle !

Je trouve deux hommes en moi :

L’un veut que, plein d’amour pour toi,

Mon cœur te soit toujours fidèle ;

L’autre, à tes volontés rebelle,

Me révolte contre ta loi.



L’un, tout esprit et tout céleste,

Veut qu’au ciel sans cesse attaché,

Et des biens éternels touché,

Je compte pour rien tout le reste ;

Et l’autre, par son poids funeste,

Me tient vers la terre penché.



Hélas ! en guerre avec moi-même

Où pourrai-je trouver la paix ?

Je veux, et n’accomplis jamais,

Je veux, mais (ô misère extrême !)

Je ne fais pas le bien que j’aime

Et je fais le mal que je hais !



0 grâce, rayon salutaire !

Viens me mettre avec moi d’accord,

Et, domptant par un doux effort

Cet homme qui t’est si contraire,

Fais ton esclave volontaire

De cet esclave de la mort. »



Cantique III des « Cantiques spirituels » (1694)

Jean Racine (1639-1699)