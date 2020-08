Contemporaine de Lamartine, Marceline Desbordes-Valmore est l’une des plus grandes poétesses françaises. Après une jeunesse tourmentée entre Bordeaux et la Guadeloupe, elle devient comédienne. Elle se produira sur les scènes de Douai, Rouen et Lille avant de connaître le succès à Paris et à Bruxelles.

Alors qu’elle n’a pas encore 40 ans, elle quitte définitivement le théâtre pour se consacrer à l’écriture, ce qui lui vaudra la reconnaissance nationale. Inspirée par le romantisme, Marceline Desbordes-Valmore incarne la modernité et l’avant-garde de la poésie de son temps. Au cœur de son âme de poète, la foi chrétienne ne disparaît jamais, comme en témoignent ces vers d’une dévotion si simple et tellement fidèle :