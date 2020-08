Lire aussi : Chateaubriand, pour la gloire des lettres et du Christ

« Je veux être Chateaubriand ou rien ». Ces quelques mots griffés sur un pupitre d’écolier représentent sans doute l’hommage le plus simple rendu à l’un des plus grands écrivains de la littérature française par un autre géant des lettres : Victor Hugo. Né à Saint-Malo une nuit de tempête, François René de Chateaubriand repose face à la mer, sur un rocher avancé de la presqu’île du Grand Bé. Mort à l’âge de 80 ans, le 4 juillet 1848, l’écrivain vit entre deux siècles en épousant les tourments d’une histoire de France emballée. Engagé en politique, il fascine Napoléon. Mais c’est son écriture qui laisse une immense empreinte et va engendrer l’essor formidable de la littérature du XIXsiècle en France et dans le monde.

Si ses œuvres majeures sont ses Mémoires d’Outre-Tombe et son Génie du Christianisme, ses premiers grands succès manifestent sa foi chrétienne dont Atala, roman poétique écrit dans le désert lors de son voyage en Amérique qui fait un éloge du christianisme à travers les péripéties d’un indien Chactas, converti par Atala, une jeune indienne d’éducation chrétienne. En voici un extrait :