Garder la bonne distance

Alors que l’Italie entame son déconfinement, cette Vierge Marie photographiée sur un mur de Naples le 13 mai dernier, les bras ouverts et portant un masque sanitaire, enjoint les passants à garder leur distances. Une injonction reprise en boucle par les gouvernements de nombreux pays européens pour d’évidentes raisons sanitaires, notamment devant les commerces et les lieux fréquentés. Si la Vierge Marie a évidemment le souci de nous protéger, il n’est pas certain qu’elle nous encourage à étendre cette injonction à tous les aspects de notre vie. En ces temps de pandémie nous sommes au contraire appelés plus que jamais à aller vers les plus pauvres.