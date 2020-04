À Rio, le Christ Rédempteur se fait médecin

Et hop, d’une pierre deux coups ! Durant la nuit de Pâques, le célèbre Christ Rédempteur de Rio de Janeiro (Brésil) a été habillé d’une blouse blanche et affublé d’un stéthoscope grâce à un système de mapping vidéo. Une façon de célébrer sa résurrection et de montrer qu’il guérit l’homme de ses blessures, mais aussi de rendre hommage aux professionnels de santé qui se battent en première ligne contre le coronavirus. Aux pieds du Christ, un immense « merci » a été décliné en plusieurs langues. Alleluia !