Pour ce Vendredi saint, trouvez le Chemin de croix qui vous convient !

Dans les pas des saints

Qui a dit que le Chemin de croix était réservé aux bigots ? Inventé par saint François d’Assise afin d’incarner plus concrètement la Passion du Christ et de permettre à chacun d’entrer plus facilement « dans le mystère de l’amour de Dieu manifesté en son Fils », le Chemin de croix est un beau moment à vivre, seul ou en famille. Et il en existe pour tous les goûts ! Notre sélection.

Saint François d’Assise, sainte Thérèse de Lisieux, Padre Pio, Édith Stein, sainte Faustine et d’autres grands saints ont composé de magnifiques méditations pour un chemin de croix destiné à suivre les pas du Christ. La rédaction d’Aleteia vous propose de le vivre en leur compagnie pour nourrir votre prière et votre foi en ce jour de la Passion.

Pour les militaires

Le père Bertrand Lorentz et le père Jean Michel Rous, tous deux aumôniers au diocèse aux Armées, proposent aux militaires de méditer la Passion du Christ autour d’un Chemin de croix qui saura toucher le cœur de la communauté militaire. Chaque station est ainsi accompagnée d’une méditation faisant référence à ce que vivent les armées. À la quatrième station, lorsque Jésus rencontre sa mère, les deux aumôniers soulignent ainsi que Marie, qui « connaît la détresse et l’angoisse et reste démunie face à la tourmente dans laquelle se trouve Jésus », rappelle « les mamans de militaires partis au combat qui connaissent ce déchirement et cette angoisse devant leur fils risquant sa vie pour le service de la France et de la Paix dans le monde ».

Un Chemin de croix à découvrir ici.

Pour les malades et ceux qui les soignent

Aumônier à l’hôpital Cochin, le père Franck Derville a conçu un Chemin de croix sur smartphone, particulièrement à l’intention des personnes seules, malades, isolées et de celles et ceux qui les accompagnent. L’objectif : « Aider ceux qui sont sur un chemin d’épreuve et ceux qui les entourent, en contemplant les moments de la passion du Christ, à découvrir combien il s’est fait proche de nous, et à trouver en lui la paix », assure le prêtre.

Un Chemin de croix à découvrir ici.

Pour les personnes isolées et en difficulté

Fratello propose un « grand Chemin de croix des personnes en galère », coorganisé par sept organismes dont Aux Captifs, la libération et la Cité saint Pierre de Lourdes. Destiné à tous, mais en particulier aux gens isolés et en difficulté, il sera animé via Zoom par des personnes en situation de précarité issues de ces différentes associations, avec des méditations de leur cru. À l’image de celle de Gégé, par exemple : « Jésus est chargé de sa croix, il a déjà reçu des coups de poings, de pieds, sûrement pas joli à voir. Il comprend ma souffrance de sans domicile, de pauvre. Il est vraiment dans ma précarité ». « Ceux qui sont habituellement isolés le sont encore plus en ce moment », note Pierre Durieux, responsable des maisons Lazare. « Sans ce temps de confinement, ils ne seraient peut-être pas allés aux office de la Semaine sainte. Mais parce qu’ils se sentent isolés, ils sont encore plus sensibles à ce temps de prière ».

À suivre en direct à 15h en ligne sur les pages YouTube et Facebook de Fratello.

Avec le Pape

« Accompagner le Christ sur le chemin de la croix, avec la voix rauque des gens qui habitent le monde des prisons, est l’occasion d’assister au prodigieux duel entre la Vie et la Mort, en découvrant comment les fils du bien s’entrelacent inévitablement avec les fils du mal ». C’est par ces mots que la Librairie Éditrice Vaticane a choisi d’introduire le Chemin de croix du pape François de cette année. Il aura lieu sur le parvis de la basilique à 21h (exceptionnellement donc, cette année ce chemin de croix n’est pas au Colisée) en présence du crucifix miraculeux San Marcello in Corso. Deux groupes de cinq personnes conduiront ces méditations : l’un formé par les détenus d’un pénitencier de Padoue, le second par des médecins et des infirmiers du service santé et hygiène du Vatican. Le chemin de croix débutera près de l’obélisque du Vatican et se déroulera à la lumière des torches.

https://youtu.be/X7ZC5dYUlAQ