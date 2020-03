« Protégez-nous, Seigneur ! »

@EmergenciasSev

À Séville, un officier de police prend quelques instants pour prier le Christ des Tsignanes et Notre Dame des Douleurs . L’Espagne est un des pays les plus violemment touché au monde par la pandémie de Covid-19. La viralité de cette photo témoigne du besoin que nous avons, aujourd’hui, en plus de l’aide matérielle et sanitaire, de soutien spirituel. Elle incarne la foi populaire, la foi simple que chacun vit au quotidien.