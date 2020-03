DIRECT. Coronavirus : une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes

10H50 Une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes

Mesures sanitaires répétées en boucle, fidèles privés de messe (jusqu’au 3 avril en Italie et jusqu’à nouvel ordre dans quelques diocèses de France), célébrations de mariages et enterrements limités, un pape qui s’exprime en vidéo… L’épidémie de coronavirus bouleverse le quotidien de millions de personnes.

« Pour que nous vivions cet événement avec la sérénité la plus grande possible et dans l’Espérance du Christ vainqueur de la mort, nous proposons au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes une neuvaine de prière, du 17 au 25 mars 2020 », a indiqué Mgr Antoine Hérouard, délégué apostolique du Sanctuaire de Lourdes. « Les chapelets seront priés chaque jour en 4 langues (français, anglais, italien, espagnol) ».

20H10 La santé du Pape

Le Saint-Siège se veut rassurant concernant la santé du pape François. Comme le montrent les images retransmises ces derniers jours sur Vatican News, « le pape va évidemment mieux », a déclaré Matteo Bruni, directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, le 12 mars 2020 à I.MEDIA. Le 1er mars dernier, le chef de l’Église catholique avait annoncé annuler sa participation physique à la retraite de Carême de la Curie romaine prévue à Ariccia (Italie) du 1er au 6 mars, un « rhume » le contraignant à rester au Vatican. Depuis cette date, il se cantonne à la Résidence Sainte-Marthe où il vit depuis son élection.

19H53 Fermeture des églises de Rome

« Jusqu’au vendredi 3 avril, l’accès aux églises paroissiales et non paroissiales du diocèse de Rome […] est interdit à tous les fidèles », a déclaré le cardinal Angelo De Donatis, vicaire du pape François pour le diocèse de Rome. En conséquence, « les fidèles sont donc libérés de l’obligation de respecter le précepte de fête » pendant cette période. Jusqu’alors, les messes étaient autorisées mais des consignes de sécurité sanitaire devaient être respectées.

17H10 La Belgique suspend les messes

En raison de l’expansion de l’épidémie du coronavirus, les évêques de Belgique ont décidé de suspendre toutes les célébrations liturgiques publiques dans le pays jusqu’au 3 avril au moins. Les baptêmes, mariages et funérailles pourront se dérouler en cercle restreint.

Antoine Mekary | Godong

16H30 Une tribune de journalistes français en Italie

Des correspondants français en Italie et au Vatican, dont ceux de I.Media et de Radio Vatican, publient une tribune commune pour adresser « un message aux autorités publiques françaises et européennes pour qu’elles prennent enfin la mesure du danger » de l’épidémie de Coronavirus.

« Journalistes en Italie et au Vatican pour des médias français et francophones, nous couvrons depuis le début la crise épidémique du coronavirus dans la Péninsule. Nous avons pu constater la progression fulgurante de la maladie et avons recueilli les témoignages du personnel de santé italien. Beaucoup nous font part de la situation tragique dans les hôpitaux : les services de thérapie intensive saturés, le triage des patients, ceux – les plus faibles – que l’on sacrifie faute de respirateurs artificiels suffisants. Par conséquent, nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’adresser un message aux autorités publiques françaises et européennes pour qu’elles prennent enfin la mesure du danger. Tous, nous observons en effet un décalage spectaculaire entre la situation à laquelle nous assistons quotidiennement dans la péninsule et le manque de préparation de l’opinion publique française à un scénario, admis par l’énorme majorité des experts scientifiques, de propagation importante, si ce n’est massive, du coronavirus. Hors d’Italie aussi, il n’y a plus de temps à perdre. Nous estimons qu’il est de notre devoir de sensibiliser la population française. Souvent, les retours qui nous arrivent de France montrent qu’une grande partie de nos compatriotes n’a pas changé ses habitudes. Ils pensent qu’ils ne sont pas menacés, surtout lorsqu’ils sont jeunes. Or, l’Italie commence à avoir des cas critiques relevant de la réanimation dans la tranche d’âge 40-45 ans. Le cas le plus éclatant est celui de Mattia, 38 ans, sportif et pourtant à peine sorti de 18 jours de thérapie intensive. Il est le premier cas de Codogno, fin février, au coeur de la zone rouge dans le sud de la Lombardie. Par ailleurs, certains Français n’ont pas conscience qu’en cas de pathologie grave, autre que le coronavirus, ils ne seront pas pris en charge correctement faute de places, comme c’est le cas en Italie depuis plusieurs jours. Soulignons aussi que le système sanitaire impacté aujourd’hui est celui du Nord, soit le meilleur d’Italie, un des meilleurs en Europe. La France doit tirer les leçons de l’expérience italienne. »

Manuella Affejee, de la rédaction francophone de Radio Vatican

Delphine Allaire, de la rédaction francophone de Radio Vatican

Salvatore Aloïse, correspondant ARTE

Olivier Bonnel, de la rédaction francophone de Radio Vatican

Bertrand Chaumeton, réalisateur radio

Marie Duhamel, de la rédaction francophone de Radio Vatican

Ariel F. Dumont, correspondante de Marianne, Le Quotidien du Médecin

Antonino Galofaro, correspondant Le Temps

Bruce de Galzain, correspondant permanent de Radio France en Italie

Claire Guigou, journaliste à l’agence I.MEDIA

Marine Henriot, de la rédaction francophone de Radio Vatican

Arthur Herlin, directeur de l’agence I.MEDIA

Richard Heuzé, Politique internationale

Blandine Hugonnet, journaliste pigiste

Franck Iovene, AFP

Éric Jozsef, correspondant Libération et RTS

Anne Le Nir, correspondante RTL/La Croix

Marc-Henri Maisonhaute, journaliste pigiste

Francesco Maselli, correspondant l’Opinion

Alban Mikoczy, correspondant France2/France3

Jean-Charles Putzolu, Radio Vatican

Quentin Raverdy, journaliste pigiste

Xavier Sartre, de la rédaction francophone de Radio Vatican

Eric Sénanque, correspondant RFI au Vatican

Valérie Segond, correspondante Le Figaro

Nicolas Senèze, envoyé spécial permanent de La Croix au Vatican

Anne Tréca, correspondante RTL

Valentin Pauluzzi, correspondant L’Equipe

Arman Soldin, envoyé spécial AFPTV

Matteo Cioffi, correspondant sportif Rfi

Natalia Mendoza, correspondante de France 24

Manuel Chiarello, JRI indépendant

13H42 Fraternité téléphonique avec les personnes âgées

Dans le diocèse de Beauvais, un petit groupe de paroissiens de Crépy-en-Valois qui avaient l’habitude de visiter des personnes âgées dans une maison de retraite voisine a mis en place une fraternité téléphonique, listant les personnes dont il fallait prendre soin. À défaut de leur rendre visite, ils les appellent régulièrement pour prendre de leurs nouvelles.

10H07 L’appel de l’évêque de Nanterre

À la suite du pape François, de nombreux prêtres et évêques appellent ainsi à prier pour que cette épidémie cesse, pour les victimes et leurs familles en deuil ainsi que pour les soignants. « Je suggère que dans chaque paroisse, dans chaque famille, dans chaque communauté religieuse, dans chaque classe des écoles catholiques, on dise chaque jour à ces intentions au moins le Notre-Père et le Je vous salue Marie, voire une dizaine du chapelet », assure Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. Mais la prière, essentielle, ne dispense pas chacun d’être particulièrement attentif aux personnes les plus fragiles qui sont les plus exposées au virus.

11 mars 2020

19H00 La prière du pape François à Marie

Dans une courte prière diffusée ce mercredi 11 mars, le pape François confie « Rome, l’Italie et le monde » à la Vierge Marie. Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande sa protection à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et d’espérance ».

17H Groupes WhatsApp de prière

S’ils ne peuvent assister physiquement à la messe, plusieurs catholiques ont choisi de prier ensemble via des groupes WhatsApp en se donnant des rendez-vous de prière, comme les groupes du rosaire des mères de famille, ainsi qu’en témoigne un couple qui vit à Milan dans France catholique.

12H02 L’évêque de Vannes justifie les mesures mises en place

« Il n’y a que sur les réseaux sociaux que nous trouvons des gens qui sont experts en toute chose et qui donnent un avis infaillible sur tout. » C’est par ces mots que Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes, a choisi de répondre à ceux qui mettent en doute les différentes mesures prises par les diocèses dans lesquels se trouvent des clusters, c’est-à-dire des foyers de contagion du Coronavirus, dont celui de Vannes. « Le bon sens et le réalisme nous font un devoir d’entendre ceux qui sont effectivement compétents et qui sont chargés de prendre des décisions, surtout en mesure de santé publique. En l’espèce, l’Église n’est pas l’autorité sanitaire et il est de son devoir de se soumettre à ces injonctions et même à ces conseils », explique-t-il dans un entretien publié sur le site du diocèse.

10H20 La basilique Saint-Pierre de Rome totalement déserte

Ce sont des scènes totalement inhabituelles qui se déroulent en ce moment en Italie et au Vatican. Généralement noires de monde, la place et la basilique Saint-Pierre sont fermées « aux visites guidées et aux touristes » jusqu’au 3 avril. Elles sont plongées dans un profond silence.