4.468 adultes auraient dû être baptisés la nuit de Pâques

C’est une Semaine sainte bien particulière que vivent cette année les chrétiens. Privés « physiquement » de messe en raison de l’épidémie de covid-19, ils sont appelés à vivre la montée vers Pâques différemment. Une situation difficile pour certains… dont les catéchumènes, qui auraient dû être baptisés lors de la Vigile pascale, ce samedi soir. Cette année, ils sont au nombre de 4.468, ce qui représente une hausse de 5% par rapport à l’année dernière

« Le confinement lié à l’épidémie du covid-19 constitue cette année une épreuve pour les catéchumènes », explique ainsi la conférence des évêques de France (CEF). « Ils vivent en général de manière très intense le temps qui précède leur baptême et l’isolement physique des communautés paroissiales qui s’est installé depuis le début de la propagation de l’épidémie les laisse démunis ». En raison du confinement, ils n’ont pu vivre certaines des étapes qui jalonnent leur chemin jusqu’au soir de leur baptême en raison de la restriction des assemblées paroissiales.

Des baptêmes célébrés à la Pentecôte ?

Face à cette situation difficile, plusieurs évêques leur ont adressé des messages pour les soutenir et les rassurer et les services diocésains qui les accompagnent se sont mobilisés. « Ils découvrent au cœur de cette épreuve une occasion de renforcer leur foi et leur confiance en Dieu », reprend la CEF. « Ils mesurent mieux encore l’importance de la communauté ». En fonction du confinement et de l’évolution des mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19, ces baptêmes pourraient être célébrés lors de la Pentecôte, le 31 mai.