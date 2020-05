En Allemagne, les fidèles se réjouissent de la reprise des messes publiques

Fiches d’inscription, marquage au sol, masques…

C’est une bénédiction pour ces milliers de catholiques allemands. Ce jeudi 30 avril, la chancelière Angela Merkel a finalement officialisé la levée de l’interdiction des offices publiques dans tout le pays, après plusieurs jours de d’échanges « positifs » avec la conférence épiscopale. Les paroisses les plus réactives sont parvenues à mettre en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour accueillir des fidèles dès ce week-end.

Sur Internet, les fiches d’inscription aux offices sont prises d’assaut. « C’est un grand moment pour moi, je ressens une joie intérieure, lorsque l’église est à nouveau ouverte et que nous pouvons célébrer les services, bien que dans des conditions très strictes », a notamment déclaré au média allemand Tagesschaud le père Albert Seul, curé d’une paroisse dans la ville de Klausen, près de la frontière avec le Luxembourg. En quelques heures, il a installé des marquages blancs au sol et réceptionné les masques nécessaires. À la Cathédrale de Cologne, ou 122 personnes ont été admise pour la messe dominicale, c’est à travers une vitre de plexiglas que l’archevêque, Mgr Rainer Maria Woelki, a donné la communion. Installés sur des chaises à près de deux mètres d’écart, les fidèles portent généralement des masques, et n’ont pas toujours le droit d’entonner les chants. Du gel hydroalcoolique est également mis à disposition à l’entrée de nombreuses églises.

Toutes les églises n’ont pas encore repris

Dans d’autres diocèses, les paroisses ont fait le choix de rouvrir aux fidèles, mais sans y célébrer de messes pour l’instant. À Berlin par exemple, il est désormais possible de se rendre dans les églises pour des « prières silencieuses ». Les messes publiques seront bientôt de nouveau célébrées, mais, là aussi, en prenant compte des recommandations sanitaires très strictes du gouvernement.