Saint-Sépulcre : malgré le confinement une messe de Pâques célébrée en petit comité

À fête exceptionnelle, circonstances exceptionnelles. Tombeau du Christ à Jérusalem, le Saint-Sépulcre a dû fermer le 25 mars dernier en raison de l’épidémie de covid-19. Mais pour Pâques, jour où les chrétiens fêtent la résurrection du Christ, une poignée de prêtre a été autorisée a célébré dans le Saint-Sépulcre, rapporte l’AFP

Les prêtres sont entrés dans l’église sous le regard de policiers israéliens et de quelques journalistes et fidèles présents dans la cour intérieure. « Pâques est un temps pour (célébrer) la vie », a rappelé l’archevêque catholique Pierbattista Pizzaballa avant d’entrer dans l’église. « Malgré la mort que vous voyez partout, la vie va prévaloir tant que quelqu’un donne la vie par amour des autres ».

Partagé par les Arméniens, les orthodoxes et les franciscains, le Saint-Sépulcre a connu une importante phase de rénovation entre mai 2016 et mars 2017. Les travaux ont permis, fin octobre 2016, d’ouvrir la pierre tombale du Christ et de laisser des chercheurs étudier les lieux, une première depuis 1810. Chaque année, il est visité par des millions de pèlerins.