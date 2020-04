Regina Caeli : le pape François rend hommage au « courage des femmes »

Après la prière mariale, le 266e pape tenu à adresser un mot particulièrement aux femmes, rappelant qu’elles étaient les premières à avoir reçu une mission du Ressuscité. Il a salué celles qui, aujourd’hui, face à l’urgence sanitaire, ont pour mission de prendre « soin des autres ».

Le Souverain pontife a souhaité saluer l’action salutaire des « femmes médecins, infirmières, agents de la force publique et agents pénitentiaires, employées de magasins de produits de première nécessité » qui agissent aujourd’hui pour le bien commun. Il a aussi rendu hommage au « mères et sœurs » qui, enfermées chez elles, « portent le poids » de la cohabitation et prennent soin des enfants, personnes âgées, handicapés. « Que Dieu nous donne le courage des femmes », a-t-il enfin demandé.

« N’oubliez pas que le pape prie pour vous »

« Elles risquent parfois de subir des violences », a déploré le successeur de Pierre. « Prions pour elles, a-t-il exhorté, afin que le Seigneur leur donne de la force et que nos communautés les soutiennent avec leurs familles ».

Le pape François a aussi eut une intention de prière particulière pour tous les pays affectés par le coronavirus : « l’Italie, les Etats-Unis, l’Espagne, la France… la liste est longue ». « N’oubliez pas que le pape prie pour vous », a-t-il souligné. Les cloches de la basilique Saint-Pierre ont ensuite résonnées. Le chef de l’Eglise catholique s’est présenté à la fenêtre des appartements pontificaux et a béni la ville de Rome.