Mgr Aupetit bénit Paris et ses habitants depuis le Sacré-Cœur de Montmartre

C’est sous une douce lumière ce jeudi 9 avril à midi que Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a béni la ville de Paris et ses habitants depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Tous les concélébrants, dont Mgr Benoist de Sinety, Mgr Denis Jachiet et Mgr Philippe Marsset, ont porté un masque afin de respecter les mesures sanitaires face à l’épidémie de covid-19.

Après un temps de présentation du Saint-Sacrement, de chants par les sœurs de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (dont le chant de méditation Ô vrai corps de Jésus), de lecture de la Parole de Dieu (He 4, 14-16), une prière sur la ville écrite d’après la prière de confiance en ce temps d’épidémie du Secrétariat des Œuvres du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial et la prière du jubilé du centenaire de la basilique a été dite par l’archevêque de Paris. Les sœurs de Montmartre ont ensuite chanté les litanies du Sacré-Cœur. L’archevêque de Paris a conclu ce temps de prière en bénissant la ville avec le Saint-Sacrement. Pour mémoire, le Saint-Sacrement est adoré à Montmartre de façon ininterrompue depuis 1885.

Depuis le début de l’épidémie de covid-19, plusieurs prêtres et évêques ont posé ce même geste en bénissant leur ville et ceux qui y habitent. Pour mémoire, les bénédictions font partie de la vie de l’Église. Elles sont un rappel des bienfaits de Dieu et cela dans les temps de joie comme dans les temps de peine et d’épreuve.

