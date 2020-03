Le Sacré-Cœur de Montmartre ferme, l’adoration eucharistique continue

Si, à la suite des dernières consignes gouvernementales, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris ferme ses portes, le relais d’adoration eucharistique continue. En effet, la communauté des Sœurs bénédictines de Montmartre va assurer l’adoration devant le Saint Sacrement à distance, pour ne pas interrompre sa continuité assurée depuis le 1août 1885.

Les religieuses proposent ainsi de s’unir par la communion de prière en invitant tous les chrétiens à prendre le relais à distance. Ils peuvent ainsi s’inscrire sur des formulaires en ligne et choisir les intentions de prière particulières. Les premières intentions sont déjà connues : que ce temps de confinement et de solitude imposé soit l’occasion d’un retour à Dieu dans le silence et la prière ce troisième vendredi du Carême, le 20 mars ; pour les catéchumènes ce samedi 21 mars ou encore pour les prêtres qui célèbrent l’Eucharistie pour leur peuple ce dimanche 22 mars.