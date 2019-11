Attention, l’adoration eucharistique a des effets secondaires !

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » (

).

Soyez en certain, Jésus, dans son Saint-Sacrement est un thérapeute disponible 24h/24h. Qu’il soit dans un ostensoir ou caché dans le tabernacle, il est toujours présent , attentif et prêt à vous envahir de sa tendresse divine. Lui qui parle d’amour comme personne le dit ainsi :Avec Lui, vous n’avez besoin de rien. Il vous suffit juste de venir Le voir, de Lui offrir tous vos soucis de la journée, surtout ceux qui sont parfois trop écrasants. Avec lui, pas la peine de parler. Votre cœur exprimera tout, beaucoup mieux que les paroles, et il le connaît mieux que vous le connaissez vous-même.

Il est surprenant de voir l’efficacité si rapide du traitement de l’adoration eucharistique : paix intérieure, soulagement, gratitude. Pour s’en convaincre, il n’y a rien de mieux que de lire ce que Jean Paul II écrit sur son expérience personnelle d’adoration, dans l’encyclique Ecclesia de Eucharistia : « C’est magnifique de s’arrêter auprès de Lui et comme un disciple bien aimé, se pencher sur Sa poitrine (comp. Jn 13, 25) et de sentir le contact de l’amour infini de Son cœur. Combien de fois, chers frères et sœurs, j’ai vécu cette expérience et reçu de Lui la force, le réconfort et le soutien ! »

Visites à domicile et sans rendez-vous

Dans beaucoup de villes, il y a des chapelles d’adoration perpétuelle — vous pouvez en profiter à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Dans de nombreuses églises, le Saint-Sacrement est présenté à des heures précises et les adorations nocturnes organisées à l’initiative des fidèles deviennent également de plus en plus populaires. Il faut aussi se rappeler que le même Jésus est dans le tabernacle, derrière la petite lumière qui brille et qui marque sa présence.

Lire aussi : Permanente ou perpétuelle, où trouver une adoration eucharistique en France ?

Et si vous habitez loin d’une ville, s’il y a une tempête de neige et que les routes sont glissantes, il existe une solution : la retransmissions en direct de l’exposition du Saint-Sacrement dans les églises ou les chapelles d’adoration perpétuelle. Jésus vient ainsi chez vous. Bien sûr, au début vous pouvez ressentir une petite gêne en vous agenouillant devant votre écran. Une chose est sûre : quand nous tournons nos cœurs et nos pensées vers Son cœur, les bénéfices sont les mêmes, peu importe la voie d’accès.

Effets secondaires

Comme pour chaque traitement, la question des effets secondaires se pose. Cela vaut la peine d’être averti. Après seulement un quart d’heure à proximité du Saint-Sacrement, il pourrait y avoir un désir ardent de cette rencontre du cœur à cœur. Un besoin de retrouver ce silence, ce temps d’adoration et de contemplation de plus en plus souvent. C’est ce qu’a exprimé Jean Paul II lui-même : « Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de s’arrêter plus longuement devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement pour une conversation spirituelle, une adoration silencieuse dans une attitude d’amour ? »

Oui, il existe un risque de dépendance pour les personnes particulièrement sensibles à l’amour. Cependant, le thérapeute trouvera certainement le moyen de vous avertir et de vous aider à retourner à vos tâches conformément à votre vocation. Avec une nouvelle énergie et une approche positive.

Comment retrouver la joie de vivre : les conseils des grands saints