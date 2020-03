Ils célèbrent la messe sur le toit d’une église, tout le quartier en profite

Cloches et streaming

Dimanche dernier, les habitants du quartier de Quadraro-Don Bosco, à Rome, ont pu suivre la messe malgré le confinement de la ville ! Les quatre prêtres de l’église de San Gabriele dell’Addolorata sont montés sur le toit, plat, du sanctuaire et ont installé une croix, un autel et des hauts-parleurs. « Si notre peuple ne peut pas quitter la maison et si nous, les prêtres, ne pouvons pas quitter le presbytère, personne ne nous interdit de monter sur le toit et de dire la messe de là », ont-ils précisé. L’idée est née au départ d’un pari entre eux. « Nous n’avions pas annoncé qu’il y aurait la célébration en plein air. Nous rigolions entre nous de cette idée. Et puis finalement, on s’est dit pourquoi pas ? »

Un pari au départ, mais ce à quoi les prêtres ne s’attendaient pas, c’est qu’une communauté si nombreuse les suive en direct, car ils avaient aussi pris soin de diffuser l’office sur les réseaux sociaux. « Les cloches ont annoncé le début de la célébration. L’amplification et la diffusion en continu ont fait le reste ». Et c’est ainsi qu’au balcon, à la fenêtre, ou derrière un écran, quelques centaines de romains ont pu suivre la messe, sans enfreindre aucune règle de confinement !