Cette banane-là a une valeur inestimable

Voilà une manière originale de faire un appel aux dons ! Rebondissant sur l’affaire de la banane « œuvre d’art » scotchée au mur et exposée à Miami qui a été vendue 120.000 dollars, l’association Lazare, qui développe et anime des colocations entre des personnes de la rue et de jeunes actifs bénévoles, a publié une photo humoristique sur les réseaux sociaux. On y voit plusieurs colocataires qui arborent des bananes scotchées sur leurs sweat-shirts. Parce que chacun d’eux « a une valeur inestimable ».