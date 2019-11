Chili : les églises, cibles des manifestants

C’est un triste spectacle devenu presque familier. Le Chili est secoué depuis le 18 octobre par une mobilisation historique contre le président Sebastian Pinera et pour la baisse drastique du coût de la vie. Les protestataires s’en prennent désormais aux églises en marge des manifestations. À 250 km de Santiago, le sanctuaire Marie Auxiliatrice de Talca a été pillé lundi 11 novembre.

À Santiago, l’église de l’Assomption et la paroisse de Veracruz ont été incendiées. Quelques jours plus tard, la cathédrale Puerto Montt, au sud du Chili, a subi le même sort. Les manifestants ont défoncé les portes, avant de sortir le mobilier et de le brûler dans la rue. Des hommes cagoulés ont peint de nombreux graffitis sur lesquels on peut lire : « Église complice, pédophile », « Porcs », ou encore « Curés violeurs ».

