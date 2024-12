JO, Notre-Dame, nouveaux saints… Les événements pour lesquels rendre grâce en 2024

L'été 2024 a été marqué par un autre grand événement mondial : les Jeux Olympiques d'été à Paris. Un moment de rassemblement mondial qui a mis en évidence de nombreux sportifs, comme Léon Marchand. Trois nages, trois médailles d'or et le cœur des Français en prime. Sacré champion olympique en 200 mètres brasse et 200 mètres papillon, le jeune homme de 22 ans a marqué les esprits après avoir battu tous les records et offert des moments d'unité et de joie exceptionnels.