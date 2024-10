Elles prient Marie-Léonie Paradis pour la guérison d’un bébé, et obtiennent un miracle

De son vivant, les gens l’appelaient "la mère de toutes les nécessités" et elle continue à le prouver à travers les miracles qui lui sont attribués. Marie-Léonie Paradis est née en 1840 au Québec. Elle rejoint très jeune la Congrégation des sœurs marianites de la Sainte-Croix, un ordre enseignant et hospitalier, et fait sa profession religieuse à 17 ans. En 1880, elle fonde sa propre communauté : les Petites Sœurs de la Sainte-Famille, dont la mission est de soutenir, par la prière et l’action, les prêtres dans leurs tâches apostoliques. Sa communauté connaît une forte croissance, et se répand aux États-Unis, au Nicaragua et en Italie. Marie-Léonie meurt d’un cancer le 3 mai 1912, à l’âge de 72 ans.