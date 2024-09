L’itinéraire d’Anne de Jésus se lira en partie à la lumière de sa relation avec la fondatrice du Carmel en Espagne, la grande Thérèse de Jésus (1515-1582) et à travers son amitié profonde pour Jean de la Croix (1542-1591), qui lui dédiera son Cantique spirituel et qui affirmera qu’"elle ressemblait en tout à Thérèse, même esprit d’oraison, même manière d’agir, mêmes capacités, même genre de gouvernement". Malgré les pressions familiales pour se marier, Ana entre en 1569 au carmel Saint-Joseph d’Avila, première fondation de Thérèse de Jésus, qui ouvre une nouvelle voie pour vivre l’oraison et la fraternité dans la radicalité de l’Évangile. Commence alors une vie aventureuse qui mènera Anne de Jésus bien loin de son pays, pour l’amour du Christ. Thérèse comprend vite la valeur humaine et spirituelle d’Anne de Jésus et lui confie de grandes responsabilités : maîtresse de novices au carmel de Salamanque, prieure au carmel de Beas de Segura en 1575. Après la mort de la Madre, le 15 octobre 1582, Anne fonde les carmels de Grenade en 1582 et de Madrid en 1586. Elle ne cesse de défendre l’esprit thérésien contre vents et marées, tant à l’extérieur comme à l’intérieur du Carmel déchaux.