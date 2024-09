Les douze messages essentiels de la Vierge à Medjugorje

De nombreux messages présumés de la Vierge invitent à s’abandonner de manière confiante entre les mains de Dieu. "Je vous invite à l’abandon total à Dieu. Tout ce que vous faites et tout ce que vous possédez, donnez-le à Dieu, afin qu’Il règne dans votre vie comme Roi de tout. N’ayez pas peur" (25.07.1988). Ou encore : "Ne vacillez pas dans votre foi et ne vous demandez pas pourquoi, en pensant que vous êtes seuls et abandonnés, mais ouvrez vos cœurs, priez et croyez fermement et alors votre cœur sentira la proximité de Dieu, et que Dieu ne vous abandonne jamais et est à vos côtés à tout moment" (25.12.2019).