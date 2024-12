En Terre sainte, et notamment à Gaza, les chrétiens en plus de subir les dommages du conflit entre Israël et le Hamas, sont toujours sujets à des intimidations et des interdictions d’exprimer leur foi en public. À l’approche de Noël, les patriarches et chefs des Églises de Jérusalem ont malgré tout délivré un message d’espérance : "En cette période sacrée de Noël et au-delà, nous appelons tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté du monde entier à se joindre à nous pour prier", ont-ils déclaré en rappelant que Bethléem reste le berceau du christianisme "où Jésus est né". Le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a pu entrer dans la ville de Gaza ce 22 décembre, et rejoindre le petit troupeau des fidèles autour du père Gabriel Romanelli, curé de la paroisse latine de l'enclave. "La lumière est ici, dans cette église", a assuré le cardinal de Jérusalem, invitant à se tourner vers Jésus, "le seul qui nous donne la force d’endurer cette période sombre".