Les communautés religieuses vont-elles disparaître au Nicaragua ?

Une loi de mars 2022 donnant au gouvernement nicaraguayen une nouvelle latitude pour fermer les organisations à but non lucratif enregistrées civilement dans le pays et pour limiter l'activité des ONG étrangères a porté un nouveau coup aux institutions religieuses. Quatre universités catholiques, des dizaines d’organisations catholiques à but non lucratif et les entités juridiques sous lesquelles opéraient de nombreuses congrégations religieuses ont ainsi été fermées. Les franciscains, les jésuites, les Missionnaires du Sacré-Cœur et une communauté féminine trappiste ont ainsi été expulsés du pays. D’autres congrégations ont quitté sans bruit mais le cœur lourd le pays sous la pression et les persécutions. Certains membres de ces institutions demeurent néanmoins mais sans aucune structure légale pour les soutenir.