Syrie : sur place, les chrétiens se veulent rassurants

Les minorités chrétiennes présentes en Syrie sont-elles menacées par la coalition de groupes rebelles, menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), qui a entrainé la fuite de Bachar al-Assad après une offensive éclair début décembre ? Elles semblent en tout cas, pour le moment, rassurées. Les responsables de toutes les Églises et communautés religieuses présentes à Alep, en Syrie, ont eu le 9 décembre une deuxième rencontre avec les représentants des groupes armés qui ont pris le contrôle de la ville. "Nous étions tous présents : évêques, puis prêtres et religieux", a déclaré à l'agence Fides le jésuite Antoine Audo, évêque chaldéen d'Alep, parlant d'une "rencontre très positive".



Cette rencontre a eu lieu dans l'église et le couvent franciscains où se trouve également le vicariat apostolique des catholiques de rite latin. "Leur intention, rapporte Mgr Audo, semble être de donner confiance. Les attentes sont bonnes", surtout si l'on tient compte du fait que "nous sommes maintenant dans une impasse : il n'y a pas d'électricité, tout est cher, il est difficile de manger pour beaucoup de personne". Lors de cette réunion, "on nous a assuré que la relation entre eux et la famille chrétienne serait bonne", a de son côté affirmé au micro de France info Mgr Georges Assadourian, évêque arménien catholique de Damas. Lors de cette rencontre, "on nous a assuré que la relation entre eux et la famille chrétienne serait bonne", reprend-t-il en ajoutant : "On n'aura pas de problème".