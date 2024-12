Une semaine plus tôt, l'offensive éclair menée par une coalition de groupes rebelles venus de la province d'Idlib (nord-est de la Syrie) mettait l'armée syrienne en déroute et prenait le contrôle total de la ville d'Alep avec une facilité déconcertante, avant d'entraîner la fuite du dirigeant Bachar Al-Assad et toute sa famille en Russie. Cette coalition est menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS) : cette organisation, catégorisée comme terroriste par les États-Unis et les Nations unies, est une ancienne filiale d'Al-Qaïda avec laquelle le chef d'HTS, Abu Mohammed Al-Jolani, a affirmé à plusieurs reprises avoir rompu les liens. Le Parisien rapportait pourtant en mars 2021 que l’un de ses membres était en contact avec le terroriste islamiste d’origine tchétchène Abdoullakh Anzorov, bourreau du professeur Samuel Paty. Autre entité à la manœuvre aux côtés d'HTS, l’Armée Nationale Syrienne (ANS), soutenue par la Turquie et qui regroupe entre 50.000 et 100.000 combattants, à l'intersection entre des factions rebelles et des groupes islamistes.