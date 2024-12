Les chrétiens d’Alep oscillent entre attente et incertitude

Les craintes sont d’autant plus fortes que des avions syriens et russes ont bombardé, le 1er décembre, des zones tenus par ces groupes rebelles, tuant 15 civils dont des enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Ce dimanche, une bombe est tombée sur le Collège Terra Santa, établissement catholique tenu par les frères franciscains de la ville. Une attaque incompréhensible, d’autant que le lieu sert de centre de soutien psychologique, humanitaire et spirituel aux habitants depuis le début de la guerre civile. "Nous ne nous expliquons pas les raisons de cet acte, et demandons à la communauté internationale d’intervenir et de faire tout son possible pour empêcher ces violences sur une structure religieuse", indiquent par téléphone à Aleteia les frères franciscains de la Custodie de Terre sainte. "Il y a un désir de retour à la normale, mais nous sommes conscients qu'il faut du temps, qui, nous l'espérons, ne sera pas long", poursuivent-ils. Les Franciscains continuent de célébrer quotidiennement la messe, à laquelle participent "en grand nombre" les fidèles catholiques. Ils assurent également une aide matérielle d’ampleur, notamment à travers la distribution de 1.000 repas quotidiens pour personnes âgées et nécessiteuses.