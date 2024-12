Prière pour les victimes du cyclone Chido à Mayotte

À Toi nous confions les victimes et leurs proches,

Seigneur, en sachant que

tu n'ôtes pas la vie à Tes fidèles,

mais que tu la transformes,

et au moment même

où est détruite la demeure

de notre exil sur la terre,

Tu te préoccupes d'en préparer

une éternelle et immortelle au Paradis

Père Saint, Seigneur du ciel

et de la terre,

écoute le cri de douleur et d'espérance,

qui s'élève de cette communauté

durement éprouvée

par le tremblement de terre!

C'est le cri silencieux du sang

de mères, de pères, de jeunes

et également de petits innocents

qui s'élève de cette terre.

Ils ont été arrachés

à l'affection de leurs proches,

accueille-les tous

dans ta paix, Seigneur,

qui es le Dieu-avec-nous,

l'Amour capable de donner la vie

sans fin.

Nous avons besoin de Toi

et de Ta force,

car nous nous sentons petits et fragiles face à la mort;

Nous te prions, aide-nous,

car seul Ton soutien

peut nous relever et nous pousser

à reprendre ensemble,

en nous tenant avec confiance

l'un l'autre par la main,

le chemin de la vie.

Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Sauveur, en qui resplendit

l'espérance

de la bienheureuse résurrection.

Amen !