Rome ouvre la cause de béatification du roi Baudouin de Belgique

Le dicastère pour les Causes des saints a lancé la cause de béatification et de canonisation de l'ancien roi des Belges, Baudouin (1930-1993), a indiqué le Saint-Siège le 21 décembre 2024.

