Le secret du roi Baudouin au Plat Pays des saints

Alors que cela n’était pas prévu au programme, François est allé se recueillir sur la tombe du roi Baudouin, au château de Laeken, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. L’actuel souverain belge, dont on sait également la foi sincère, s’est inscrit dans les pas de son anté-prédécesseur, en précisant le caractère privé de la démarche du Saint-Père, afin de ne pas froisser l’opinion de son royaume fortement déchristianisé. De fait, le Pape a pris le contrepied de la société belge et assurément dérouté ceux qui le saluaient jusqu’ici pour son progressisme. Mais, pour François, l’immigré et l’enfant à naître c’est tout un, un être fragile que la société doit accueillir avec générosité.