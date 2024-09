Pour sa part, le roi Philippe, considéré à l’origine comme un prince introverti et timide, a été progressivement transformé par sa charge, avec le soutien intangible de son épouse, la reine Mathilde, qu’il a épousée en 1999. Élément généalogique méconnu : la grand-mère maternelle de la reine, Zofia Sapieha (1919-1997), qui fut tuée dans un accident de voiture et n’a donc pas assisté au mariage de sa petite-fille avec le prince héritier, était une aristocrate polonaise apparentée au cardinal Adam Sapieha (1867-1951). Celui-ci fut archevêque de Cracovie de 1925 à sa mort, et c’est lui qui ordonna prêtre en 1946 le jeune abbé Karol Wojtyla, le futur Jean Paul II.