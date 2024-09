Ces Belges qui ont fait la grandeur de l’Église catholique

Madeleine Cinquin est née à Bruxelles en 1908 dans une famille fortunée. Elle voit son père se noyer sous ses yeux à huit ans, un traumatisme qui la rapproche de Dieu. Contre l'avis de sa mère, elle rejoint la congrégation de Notre-Dame de Sion en 1929 et prononce ses vœux deux ans plus tard, prenant le nom qui la rendra célèbre : sœur Emmanuelle. Envoyée en Turquie et en Tunisie où elle enseigne dans des établissements huppés, elle commence à douter de sa mission, et est renvoyée à Paris puis à Istanbul. Finalement, on l'envoie en Égypte pour enseigner dans un collège chic d'Alexandrie, mais elle se désintéresse totalement de ses élèves et commence à s'occuper des filles d'un quartier défavorisé. Inspirée par le père Damien, elle profite de sa retraite en 1971 pour se donner entièrement aux pauvres. Elle s’installe alors dans un bidonville du Caire où elle va vivre au milieu des chiffonniers. Soutenue par le gouvernement et vite reconnue à l'étranger, d'où affluent les dons, elle va scolariser des milliers d'enfants et donner un toit et de la nourriture à de nombreuses familles. Elle se retire finalement en France en 1993, à 85 ans, mais continue de s'occuper de SDF et de soutenir son association pour les pauvres du Caire. Elle meurt à un mois de ses 100 ans, en 2008.