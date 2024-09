Mais ce samedi matin, c’est dans une ambiance intime et familiale que le pontife et une partie de la famille royale se sont réunis. Dans la crypte accessible par un double escalier et qui rassemble les tombeaux de tous les monarques belges, ils ont rendu hommage au roi Baudouin. Sur une photo publiée par le Vatican, on peut voir le pontife, assis dans son fauteuil roulant, recueilli devant la tombe du souverain qui aura régné 42 ans, de 1951 à son décès brutal d’une crise cardiaque en 1993, alors qu’il n’avait que 63 ans. Aux côtés du pape, le roi Philippe et la reine Mathilde mais aussi l’ancien roi Albert II, qui avait succédé à son frère Baudouin car celui-ci était mort sans descendance, et son épouse la reine Paola. Le jeune archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Luc Terlinden, était également présent.