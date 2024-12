Pourquoi le pape François veut-il libérer la piété populaire ?

Indéniablement, dans l’Église, il y en a encore qui osent tout, et on les reconnaît, surtout lorsqu’ils ont une calotte rouge, parce qu’ils n’hésitent pas à marcher sur les platebandes présidentielles et qu’ils s’arrangent pour le faire savoir. Ainsi du franciscain basco-navarrais devenu évêque corse, qui a empêché un président de la République de se prendre pour Napoléon en invitant un pape à faire la potiche à Notre-Dame, et a vendu l’idée à ce dernier qu’il était largement préférable de visiter la ville natale du susdit empereur, car c’était une vraie périphérie. Chapeau l’artiste — d’autant plus que dire aux Corses qu’ils sont une périphérie, il faut oser : on sait pourtant qu’ils sont susceptibles.