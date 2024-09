Le pape François donne son feu vert à la dévotion de Medjugorje

Objet de controverses et d’attention particulière du Saint-Siège, le sanctuaire de Medjugorje, qui attire plus d’un million de pèlerins chaque année, est un lieu d’apparitions mariales présumées depuis plus de 40 ans. Face à l’ampleur du phénomène initié autour de six « voyants », qui étaient enfants au moment des premières apparitions, le Vatican a lancé une commission d’enquête en 2010. Selon des fuites parues dans la presse en 2017, les conclusions de cette commission présidée par le cardinal Camillo Ruini, reconnaissaient le bien-fondé du début du phénomène mais formulaient des doutes sur sa gestion dans le temps et sur la vie personnelle des voyants, dont certains disent continuer à recevoir des « messages » quotidiens de la Vierge. Le pape François a nommé en 2018 un « visiteur apostolique » – aujourd’hui Mgr Aldo Cavalli – afin d’encadrer les dévotions et les pèlerinages à Medjugorje.