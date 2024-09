Ces derniers mois, le dicastère pour la Doctrine de la foi, doté de nouvelles normes d’investigation sur les phénomènes surnaturels depuis mai, s’est prononcé sur divers lieux de dévotion. Après Pellevoisin, Amsterdam ou encore Fontanelle, Rome va passer au crible "l’expérience spirituelle" du célèbre sanctuaire de Medjugorje qui attire chaque année plus d’un million de pèlerins. Mais cette fois-ci, le verdict sera annoncé d’une façon sensiblement différente : alors que les autres lieux ont suscité la publication d’une lettre, Medjugorje a droit à une conférence de presse qui fait couler déjà beaucoup d’encre par anticipation. Et pour cause : la légitimité de cette dévotion et la gestion de ce sanctuaire sont au cœur de controverses.