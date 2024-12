L’abbé Pierre victime d’agressions sexuelles dans son enfance ?

Dans une lettre de 17 pages où l’écriture est décrite comme "hachée, nerveuse et raturée la rend(ant) presque indéchiffrable", se trouve ce passage sur sa scolarité alors qu’il était pensionnaire au collège Notre-Dame des Minimes, à Lyon : "Des grands vicieux m'entreprennent. Je deviens durant deux mois, sous la menace d'un pistolet, leur jeu. Un jour, je fuis le collège. A la maison où l’on me voit arriver hors d’haleine, on ne sait pas, on questionne. Je ne réponds pas. On me trouve – grâce dont mon cœur s’exclame de reconnaissance – de la fièvre et je passe trois mois au lit, malade, sauvé. Quand, après, je remonte aux Minimes, les grands m’ont oublié. Quelqu’un d’autre est leur proie. Un mois plus tard, les plus endiablés sont surpris et renvoyés à grand scandale. J’en entends l’écho. J’avais 7 ans [la phrase est soulignée]."