Abbé Pierre : ce que révèlent les archives de l’Église

Le document le plus explicite, une lettre du 13 novembre 1964 émanant peut-être du secrétaire général de l'épiscopat, résume l'affaire en parlant de "grand malade mental" faisant l'objet de "perte de tout contrôle de soi, notamment après des livres à succès" et assure que "de jeunes filles en ont été marquées pour la vie". L'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, a agi "sans qu'il soit possible de le prendre en flagrant délit", ajoute ce document photocopié et quasi-illisible.