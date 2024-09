Selon le prélat, ces archives consistent en un "dossier assez mince", composé de "quelques lettres qui montrent que le bureau central de l'assemblée des cardinaux et évêques de France a pris connaissance du comportement de l'abbé Pierre". Le président de la CEF est par ailleurs revenu sur le degré de connaissance des agissements imputés au prêtre, et se dit "incapable de dire" qui, à l'époque, en était informé. Le comportement " gravement défaillant" et "dangereux" de l'abbé Pierre avait été découvert en 1954 et des mesures auraient été prises en conséquence. "Quelques évêques ont su, certainement, un certain nombre de faits, mais exactement lesquels ?", a questionné l'évêque avant d'encourager "vivement l'enquête qu'Emmaüs vient d'ouvrir".