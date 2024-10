Abbé Pierre : la direction d’Emmaüs aurait été au courant

"Nous sommes tous (quand je dis tous, j’entends tous les responsables et membres de l’association Emmaüs jusqu’aux amis de province engagés ou les conseillers religieux que nous avons pu consulter) pour considérer comme impossible le retour à une situation semblable à celle que nous avons vécue depuis plusieurs mois", a écrit Yves Goussault, l'un des proches compagnons de l'abbé Pierre, dans une lettre adressée au religieux et datée du 27 décembre 1957. Dans ce texte, le membre éminent de la direction d’Emmaüs fait plusieurs allusions au scandale provoqué par la conduite de l’abbé Pierre et évoque "le risque que nous avons couru". Jugeant qu'il lui est "impossible de rester complice d’une telle situation", Yves Goussault affirme craindre par-dessus tout d’être "responsable des accidents à venir et peut-être des scandales".