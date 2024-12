Les mérites de la “religiosité populaire”

En attendant, n’importe qui peut percevoir que "populaire" est l’opposé symétrique d' "élitiste" et que, volens nolens, le catholicisme est progressivement devenu, dans la seconde moitié du XXe siècle, sinon sélectif au moins minoritaire en Europe occidentale, en même temps qu’avec notamment le concile Vatican II, il se réformait dans un double sens : d’une part une "ouverture" au monde et à la "modernité" qui n’était nullement une capitulation et bien plutôt un discernement sans appréhensions ; d’autre part un recentrage sur les sources de la croyance et de la prière dans les Écritures et sur l’intelligibilité de la pratique sacramentelle, de manière à rendre l’adhésion de foi moins conformiste et plus personnelle, plus intériorisée.