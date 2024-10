La sainteté toujours recommencée

"Cette sorte de saints ne fait plus loi à notre époque. On ne trouve aucun spécimen vivant de leur race, visible à l’œil nu en tout cas. Ils ne sont plus que fables et figures de plâtre, doucereuses biographies en latin, lointains champions folkloriques aperçus sur l’écran, entre un western et un mélo. Devant eux, je reste bouche bée, dans un silence idiot. Je ne peux leur parler comme à des amis. Ils me passent très au-dessus, et je regarde défiler ces êtres miraculeusement beaux, forts et lumineux, avec leurs armures, leurs houppelandes et leurs auréoles, comme si leurs poumons n’avaient jamais été souillés par l’air que je respire. Quand je suis triste, ils ne me consolent pas, car ils n’étaient pas tristes. Quand je suis heureux, ils ne se réjouissent pas, parce que ma joie de vieux chien crevé n’a rien à voir avec leur extase. Ils étaient des veilleurs et des matinaux, et moi, tout ce que je veux, c’est dormir" (La Vérité ou le Néant).